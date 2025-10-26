Votó Javier Milei rodeado de fanáticos y sin dialogar con la prensa

Pasadas las 11:00 el presidente Javier Milei emitió su voto en la Universidad Tecnologíca Nacional (UTN) con un fuerte operativo de seguridad y acompañado por su hermana, Karina Milei, la comitiva presidencial llegó al lugar y tras el sufragio se marchó sin emitir declaraciones en los medios cercanos.

Rodeado por la seguridad de Casa Militar y de militantes, el presidente aprovechó la oportunidad para tomarse algunas fotos.

Sin complicaciones el presidente emitió el voto con la perlita, si se quiere, es que minutos antes su madre intentó emitir su voto pero no contaba con un documento de identidad valido por lo que según medios nacionales no pudo votar.