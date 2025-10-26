“¡Ladrón! Tres veces hicieron mierda el país”: Sturzenegger la pasó mal al salir de votar

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, vivió este domingo un incómodo momento tras votar en las elecciones legislativas, cuando una persona lo increpó a los gritos y lo acusó de "ladrón".

El episodio ocurrió minutos antes del mediodía, en la puerta de la escuela República de Bolivia, ubicada en Hornos 530, en el barrio porteño de Barracas, adonde el funcionario había emitido su voto minutos antes.

"¡Ladrón! ¡Ladrón! Tres veces fracasaron; tres veces hicieron mierda el país. ¡Ladrón!", le gritó un hombre desde atrás de cámara mientras Sturzenegger hablaba con la prensa, visiblemente incómodo.

Consultado al respecto, el funcionario se limitó a responder que "son las voces de la democracia". "Eso es lo lindo de un país en el que todas las opiniones se pueden expresar", sentenció.

A las 12 ya había votado el 23% del padrón en todo el país, por debajo de la participación de las legislativas de 2021, según informó la Cámara Nacional Electoral (CNE).

A la misma hora en las elecciones legislativas generales de 2021 había votado el 30,5% del padrón, mientras que en las generales presidenciales del 2023 había emitido su voto el 29,6%.

A los pocos minutos de conocerse el primer corte de baja participación, desde La Libertad Avanza salieron a pedir que la gente vaya a votar.

"Todo el mundo a votar!!!", publicó en su cuenta de X el Director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia de la Nación, Santiago Oría.