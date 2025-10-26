Primero los Salteños: “Una Argentina distinta es posible, pero con la voz de las provincias”

En el bunker de Primero los Salteños comenzaron a llegar distintos funcionarios, entre ellos Martín Güemes secretario de Modernización y Victoria Restom vocera del partido.

Agradeciendo a los encargados de la organización tanto a la Dirección Nacional Electoral y a la Justicia Electoral, Güemes agregó el gran trabajo que llevaron adelante los salteños en esta jornada, tanto desde las escuelas, el Ejército, la Policía hasta los trabajadores de servicio.

“Uno tiene que valorar la participación democrática, que los salteños podamos elegir nuestros representantes en paz”, además señaló el desafío de una nueva modalidad de voto, que logró tener un gran desenvolvimiento.

Consultado por la participación, dijo que no cuentan con un número exacto pero que podría ser cerca e incluso superior al 60%.

Sobre los candidatos de Primero los Salteños, hizo hincapié que son una alternativa distinta para los salteños, comprometidos con la defensa de los intereses de los salteños y con el crecimiento del país, una propuesta provincial que busca romper con la polarización que responde a los grandes partidos nacionales.

“Fuimos a buscar a cada uno de los salteños, a llevar este mensaje que una Argentina distinta es posible, pero con la voz de las provincias” sostuvo.

Victoria Restom por su parte, destacó el papel de los fiscales de todos los partidos, ya que la participación se dio de una manera natural y efectiva.

Sobre los resultados dijo que luego de conocerse los primeros números los candidatos llegarán al bunker: “A los candidatos los vimos muy tranquilos por el trabajo que se vino realizando a lo largo de este trabajo de campaña” finalizó.