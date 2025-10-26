Tras el cierre de urnas, InformateSalta recorre los bunkers y palpita la definición electoral

En el marco de las elecciones para renovar bancas en el Congreso de la Nación y tras el cierre de los comicios, InformateSalta despliega sus móviles en los diferentes bunkers en la ciudad de Salta.

En el Hotel Alejandro I, se encuentra el bunker de Primero los Salteños, en Zuviría y Leguizamón se aposta La Libertad Avanza, mientras que en el Hotel Provincial Plaza está Fuerza Patria.

Si bien todavía se encuentran culminando los preparativos de los escenarios donde hablarán los distintos referentes y recién se ve un poco la llegada de seguidores, hay mucha expectativa por los resultados.