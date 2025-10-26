Guillermo Francos: “LLA ganó a nivel país con un 40,84% en Diputados”

Pasadas las 21:15 hs. el Jefe de Gabinete de ministros de la Nación anunció los datos oficiales de los comicios tras tener escrutadas el 90,88% de las mesas.

En una jornada que contó con una participación de 67,85% de los votantes, remarcó el papel de los jefes y fiscales de mesa en el marco de esta jornada democrática y remarcó la modalidad de votación: “Gracias a la boleta papel celebramos una elección transparente”.

Según los datos que hizo visibles el Jefe de Gabinete de ministros, en la provincia de Salta La Libertad Avanza logró muy buenos resultados.

El total país diputados La Libertad avanza logró el 40,84% con el 9.653.710 de votos, mientras que Fuerza Patria logró el 24,50% igual a 5.191.662, mientras que Provincias Unidas logró el 5,12% con 1.085.823.