Elecciones: A minutos de habilitarse los resultados, se cayó la página web

El sitio https://resultados.elecciones.gob.ar/ se habilitó pasadas las 21:00, tras la conferencia de prensa del ministro del Interior, Guillermo Francos.

Si bien el ministro había anunciado que ya estaban escrutadas más del 90% de las mesas, el sitio colapso pasadas las 21:40, y se dejó de estar en funcionamiento.

Por la provincia de Salta, ya se habían escrutado el 85% de las mesas.