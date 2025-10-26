Elecciones: A minutos de habilitarse los resultados, se cayó la página web

Elecciones26/10/2025
pagina caida

El sitio https://resultados.elecciones.gob.ar/ se habilitó pasadas las 21:00, tras la conferencia de prensa del ministro del Interior, Guillermo Francos. 

Si bien el ministro había anunciado que ya estaban escrutadas más del 90% de las mesas, el sitio colapso pasadas las 21:40, y se dejó de estar en funcionamiento. 

Por la provincia de Salta, ya se habían escrutado el 85% de las mesas. 

diputadosNuevos diputados por Salta: Flores y Zapata, por LLA y Biella, de Primero los Salteños

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día