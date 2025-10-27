Fact check: Los residentes extranjeros no pueden votar cargos nacionales

Ayer 26 de ocubre se llevaron a cabo las elecciones legislativas 2025 en las que se renovó la mitad del Congreso Nacional; 127 diputados y 24 senadores.

En este contexto circularon en redes sociales varios posteos que afirman que ciudadanos de Paraguay, Bolivia o Chile iban a buscar cruzar la frontera para votar a favor de un candidato o simplemente en contra de otro.

Este tipo de posteos además de ser falsos busca confundir al electorado y generar emociones negativas respecto a los extranjeros, fomentando así la xenofobia.

El Código Nacional Electoral establece que en la Argentina son electores para cargos electivos nacionales todos aquellos argentinos nativos o por opción desde los 16 años y desde los 18 años para los argentinos naturalizados. Es decir, los extranjeros que residan en la Argentina no pueden votar este 26 de octubre para cargos nacionales como sostienen los posteos virales.

Los extranjeros residentes sí están habilitados para hacerlo en elecciones provinciales y/o municipales según lo establezca la normativa vigente de cada provincia. Actualmente este derecho está garantizado por Ley en todo el país, a excepción de la provincia de Formosa que no permite el voto para ningún cargo electivo.

Los requisitos que deben cumplir los extranjeros residentes para participar de los actos electorales, en términos generales para las provincias que lo habilitan, implican tener residencia permanente, DNI actualizado con domicilio en la jurisdicción donde se quiere votar y ser mayor de 18 años. Además, deben estar inscriptos en el Registro Nacional de Electores Extranjeros, un trámite que se realiza ante la Justicia Electoral de cada distrito.

A pesar de estos términos generales, cada provincia tiene requisitos específicos que aparecen en cada Constitución provincial. Este 26 de octubre, sólo 4 provincias votarán cargos provinciales, además de los cargos nacionales: Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero y Mendoza. En el resto de las provincias, los extranjeros residentes no concurrirán a votar este 26 de octubre.