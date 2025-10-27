Cafayate: Un hombre fue imputado por agredir a dos niños que jugaban en la calle

La fiscal pena de Cafayate, Sandra Rojas imputó de forma previsional a un hombre de 36 años por la presunta comisión del delito de lesiones leves. El hecho sucedió la tarde del 8 de septiembre de 2024, dos niños de 10 y 13 años jugaban en la vía pública cuando, sin motivo aparente, el acusado los habría insultado para luego propinarles golpes de puño y patadas.

Fueron los padres de los menores quienes denunciaron el hecho, informando que sus hijos resultaron con dolores y hematomas como consecuencia de los golpes recibidos.

Los certificados médicos del Hospital Nuestra Señora del Rosario consignaron que ambos niños presentaban dolor torácico y cefálico postagresión, así como contusión leve.

Las declaraciones de los testigos que presenciaron el hecho, y cuando los niños lloraban, describieron el accionar del violento imputado. En este sentido resultaron claros y fueron coincidentes con el resto de las pruebas contra el acusado.

Ya que el hombre no cumplió con lo que se acordó en la audicencia de mediación, se continuó con la acción penal. Al ser citado a la audiencia de imputación, se abstuvo de declarar.