Atrapan un vehículo lleno de droga en el tanque de GNC y que había partido de Cafayate

Un nuevo hecho ocurrido en ruta Nacional 40, delata el narco tráfico a través de los Valles Calchaquies. Se trata de un episodio donde gendarmes del escuadrón Núcleo "Aguilares", apostados en ruta Nacional 40, kilómetro 4.307 interceptaron una camioneta Ford Ranger en la que dos hombres de nacionalidad boliviana transportaban 86 kilos de cocaína camuflados en tubos de GNC.

Sobre los ocupantes del vehículo, se supo que eran tío y sobrino, quienes manifestaron que habían partido desde Cafayate rumbo a San Miguel de Tucumán.

Durante el control, los gendarmes detectaron irregularidades en el vehículo: tornillos removidos, un fuerte olor a pintura fresca y anomalías en las rendijas del sistema de ventilación. Estas señales despertaron sospechas y motivaron una requisa más exhaustiva.

En la caja del rodado se hallaron dos tubos de GNC con soldaduras sospechosas y diferencias sonoras al ser golpeados. Al abrirlos, los uniformados descubrieron 100 paquetes con una sustancia blanca y marrón en su interior. Tras realizar las pruebas de campo Narcotest, se confirmó que se trataba de cocaína con un peso total de 86 kilos y 760 gramos.

El operativo, que tuvo su punto de partida en la investigación de movimientos sospechosos entre Cafayate y el norte tucumano, terminó con el decomiso de la droga, dinero en efectivo y dos teléfonos celulares. Los detenidos quedaron a disposición del Juzgado Federal N.º 2 de Tucumán por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

Las autoridades no descartan que la carga forme parte de una red más amplia vinculada al clan Castedo, una organización con antecedentes en la zona fronteriza entre Salta y Bolivia. El hallazgo en Cafayate refuerza la hipótesis de que los narcotraficantes siguen utilizando rutas del Valle Calchaquí para trasladar cocaína hacia el centro del país.