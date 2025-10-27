Insólito: Una mujer desenterró a un hombre para “bañarlo y cambiarle la ropa”

Un insólito y macabro episodio generó conmoción en el municipio colombiano de Landázuri, donde una mujer ingresó al cementerio municipal y desenterró el cuerpo de un joven que ya se encontraba en avanzado estado de descomposición.

Según testigos, la mujer removió la lápida y abrió el ataúd, argumentando que quería “bañarlo y cambiarle la ropa”. Además, los vecinos señalaron que la mujer le colocó cervezas y una veladora junto al féretro, en un aparente intento de rendirle un homenaje.

El hecho fue grabado en video por personas que presenciaron la escena. En las imágenes se observa a la mujer llorando junto al ataúd, mientras un hombre, sorprendido, le pregunta: “¿Qué has hecho? Sabes que eso no se puede hacer”, a lo que ella responde entre lágrimas: “Solo quería verlo”.