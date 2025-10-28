¿Cuándo es el próximo feriado largo?

Con el año que entra en su recta final, a más de una persona le hace falta una desconexión del mundo laboral o academico para evitar el burnout. En estos casos la oportunidad de desconexión puede llegar de la mano de un feriado, y que mejor si se trata de uno XXL.



El próximo feriado en Argentina será en 24 días, el 21 de noviembre declarado Día No Laborable con fines turísticos a lo que le seguirá el 24 de noviembre fecha en la que se conmemora el Día de la Soberanía Nacional.

¿Cómo se trabaja los días no laborales?

En todo caso depende de lo que se establezca en el Convenio Colectivo de Trabajo, en el caso de los empleados de comercio por ejemplo, es el empleador el que determina si se trabaja o no. En caso que ese día se decida trabajar normalmente, los empleados tienen el deber de prestar servicios y cobran el salario simple sin ningún adicional. Si algún empleado se negare a trabajar, se le descontara el día. Si el empleador optara por no trabajar y los empleados no concurren a trabajar, cobran el salario simple de ese día.