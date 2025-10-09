Finde largo gasolero ¿Cuánto necesitás para una escapada en auto por Salta?

Muchos salteños estarán haciendo la cuenta regresiva para comenzar a disfrutar del fin de semana largo, algunos de los cuales ya estan buscando opciones para pasear por la provincia.

Para los que busquen viajar en vehículo propio a destinos muy solicitados de Salta, les traemos los valores que tendrían que invertir en su recorrido desde la capital al lugar deseado.

Para viajar a Cachi, hay que prepararse para recorrer 157 km., traducido en 2:22 horas y en cuanto a inversión en un vehículo estándar naftero y a GNC, rondaría los $23.520 para viajar llenando 16 litros, pasando por Cerrillos, El Carril o Chicoana donde podrán disfrutar de una tortilla a la parrilla. Si el vehículo funciona con Diesel van a tener que invertir ocupando 13 litros a un valor de $19.240.

Llegar a Cafayate, cuna del buen vino, supone viajar 186 km. Traducido a 2:19 horas usando 19 litros a un valor de $27.930 en un vehículo naftero y a GNC, mientras que funcionando con Diesel ocuparían 16 litros por el valor de $23.680.

Metán, la ciudad de la miel, se encuentra a 145 km de la capital salteña, 1:48 hs. de viaje que suponen 14 litros con un costo de $20.588 naftero y a GNC, mientras que con Diesel supone el uso de 12 litros a un valor de $17.768.

Rosario de la Frontera, ciudad de las termas, se encuentra a 182 km y viajar 2:16 horas supone el gasto de 18 litros al valor de $26.468 con nafta o GNC y con Diesel ocuparían 15 litros a $22.208.

Para llegar a San Antonio de los Cobres y tocar el cielo con las manos deben recorrer 165 km, con una inversión de $23.520 para los 16 litros necesarios en un vehículo naftero y a GNC, mientras que a Diesel supone el uso de 14 litros a $20.720.