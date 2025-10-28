Atentos futboleros aumentó el precio de las entradas para alentar a Juventud, Central y Gimnasia

Durante la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizó en el predio de Ezeiza, se determinó aplicar un incremento en el precio de las entradas para la primera división, pero este aumento también alcanza a la Primera Nacional, Primera B, Primera C, fútbol femenino y el futsal.

A partir de ahora, alentar a los equipos de la Primera Nacional, donde militan Central Norte y Gimnasia y Tiro la entrada general pasará de $18.500 a $24.000.



En el caso de Juventud Antoniana, que milita en las filas del Federal A la entrada general se fijará en $20.000. En este caso, si bien el Torneo depende del Consejo del Fútbol, al aumentar el precio en la B Metropolitana también incrementa en la categoría del Santo.