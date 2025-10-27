Atentos Santos y Albos: Cambiaron el horario de los partidos

Deportes27/10/2025
juventud gimnasia

Este fin de semana se vivirán momentos de definición para los equipos salteños. 

Por un lado, Gimnasia y Tiro visitará el viernes desde las 21:10 a Estudiantes de Río Cuarto en Córdoba. El Albo empató 0 a 0, en la ida en el Estadio Michel Torino y deberá ganar si o si, en el caso de una igualdad en el marcador, pasará el equipo cordobés.

Screenshot_7Cuenta regresiva: El “Albo” va por la hazaña ante Estudiantes de Río Cuarto


En el caso de Juventud Antoniana, visitará a Gimnasia de Chivilcoy el domingo desde las 17:00. El plantel salteño también empató 0 a 0 en la ida. 

En un principio, los cruces estaban pactados para las 21:30 y 16:00, respectivamente.

plaza alvarado olga (9)Sacudón en Juventud: Facundo Cruz dejó el equipo antes de la revancha

