Atentos Santos y Albos: Cambiaron el horario de los partidos

Este fin de semana se vivirán momentos de definición para los equipos salteños.

Por un lado, Gimnasia y Tiro visitará el viernes desde las 21:10 a Estudiantes de Río Cuarto en Córdoba. El Albo empató 0 a 0, en la ida en el Estadio Michel Torino y deberá ganar si o si, en el caso de una igualdad en el marcador, pasará el equipo cordobés.



En el caso de Juventud Antoniana, visitará a Gimnasia de Chivilcoy el domingo desde las 17:00. El plantel salteño también empató 0 a 0 en la ida.

En un principio, los cruces estaban pactados para las 21:30 y 16:00, respectivamente.