Atentos Santos y Albos: Cambiaron el horario de los partidos

Atentos Santos y Albos: Cambiaron el horario de los partidosDeportes27/10/2025
Este fin de semana se vivirán momentos de definición para los equipos salteños.
Por un lado, Gimnasia y Tiro visitará el viernes desde las 21:10 a Estudiantes de Río Cuarto en Córdoba. El Albo empató 0 a 0, en la ida en el Estadio Michel Torino y deberá ganar si o si, en el caso de una igualdad en el marcador, pasará el equipo cordobés.
En el caso de Juventud Antoniana, visitará a Gimnasia de Chivilcoy el domingo desde las 17:00. El plantel salteño también empató 0 a 0 en la ida.
En un principio, los cruces estaban pactados para las 21:30 y 16:00, respectivamente.
