Alumnos del Instituto San Cayetano denuncian condiciones edilicias precarias y problemas institucionales

Estudiantes del Instituto San Cayetano N° 8092, ubicado en calle San Juan al 100, en la ciudad de Salta, hicieron público un reclamo, del que nos hicimos eco, donde exponen una serie de falencias edilicias, administrativas y pedagógicas que —según manifiestan— afectan gravemente la calidad educativa y el bienestar dentro de la institución.

Uno de los puntos más críticos que señalan es el hacinamiento en las aulas, donde en espacios preparados para 25 personas se llegan a registrar hasta 45 alumnos. A ello se suman problemas sanitarios y de acceso a servicios básicos, como la falta de agua potable en los dispensers y la escasa higiene en los baños. También denuncian restricciones para el uso del laboratorio y elementos de trabajo, situación que comprometería el desarrollo de prácticas fundamentales para la formación técnica de muchos estudiantes.

Todo ello a pesar de pagar una cuota elevada y que sube de manera regular.

En su escrito, los alumnos además plantean preocupaciones de carácter institucional y disciplinario, como el manejo de programas de estudios, cambios de planes académicos sin previo aviso y presuntas irregularidades en la gestión de autoridades y docentes. Aseguran que sus intentos por elevar estas problemáticas ante supervisores no han tenido respuesta efectiva, y advierten que están dispuestos a seguir visibilizando la situación si no se generan soluciones pronto.