Mangione negó colapso del San Bernardo y apuntó a "resentidos malintencionados" de SAMEC

El ministro de Salud, Federico Mangione, salió al cruce de las versiones que circularon tras la difusión de imágenes mostrando una ambulancias en la guardia del Hospital San Bernardo, negando rotundamente que el nosocomio esté colapsado, atribuyendo la viralización a una "mala intención" de "algunos resentidos" del SAMEC.

En diálogo con FM Aries, Mangione aclaró que la concentración de ambulancias, que generó un "cuello de botella" entre las 12:00 y las 16:00 horas del martes, no es inédito sino algo que "más de una vez lo tenemos", asegurando que el hospital atendió a todos los pacientes, aunque reconoció que hubo "demorsa en la atención, sin lugar a duda" pero igualmente "no llegó a saturarse".

El titular de la cartera sanitaria identificó que el problema estructural que realmente amenaza con sobresaturar el sistema público es el alto número de pacientes que poseen obras sociales y que están recurriendo a los hospitales públicos ante la falta de respuesta en el sector privado. "Lo que más nos está preocupando a todos es que son el foco recepción de todas las obras sociales", sentenció el ministro.

A este problema se suma el notorio aumento de la conflictividad social y los hechos de violencia. El ministro vinculó esta situación a la compleja situación económica que atraviesa el país, lo que deriva en incidentes, riñas y un aumento en el consumo de sustancias que terminan generando una alta demanda en las guardias hospitalarias.

Por último, Mangione, fue directo al atribuir la difusión de las imágenes de ambulancias amontonadas a una "mala intención" específica, señalando que fotos y videos fueron viralizados por "algunos resentidos del mismo grupo Samec" a quienes se les había aplicado un recorte en la guardia. "Esa filmación fue hecha por alguien del SAMEC específicamente, porque claro, están dolidos, pues también le hemos recortado la guardia", afirmó el ministro.