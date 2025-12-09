Avanza la prueba piloto para detectar falta de cinturón y uso del celular al manejar

La implementación del sistema de fotomultas en Salta pasó de ser una promesa a una realidad contundente en las calles, según un dato, se realizan 1000 infracciones registradas por día. La Municipalidad no busca solo recaudar, sino, "generar conciencia preventiva" en los conductores.

En diálogo con Multivisión Federal, Matías Assennato, secretario de Tránsito y seguridad Vial, ofreció un balance de la estrategia y las novedades tecnológicas que pronto castigarán las distracciones al volante.

La inversión en tecnología vial parece estar dando resultados en el objetivo principal: reducir los accidentes: “Buscamos el dato de la merma de siniestros donde están ubicadas las cámaras, y en la mayoría de los lugares bajaron entre un 15% y un 20%”, informó Assenato.

Sin embargo, el Secretario señaló dos esquinas que resisten la persuasión de la multa: Yrigoyen y Artigas, donde, paradójicamente, la cantidad de infracciones aumentó.

Además, contó que la Municipalidad está probando la implementación de detectores capaces de identificar si el conductor no lleva puesto el cinturón de seguridad o está utilizando el celular al conducir, dos de las principales causas de accidente.

"Ya hemos colocado un detector de cinturones de seguridad y uso de celular. Estamos con las etapas de prueba y el dato es grande", adelantó Assennato, prometiendo que las cifras preliminares demuestran que la falta de uso de estos elementos es alarmante. La meta, insistió, es clara:

“La decisión es poder generar la conciencia preventiva de aquel que va conduciendo”

Pese a la contundencia de la fotomulta, el funcionario recordó a los ciudadanos que la vía legal para impugnar la infracción se mantiene abierta: "Cuando hay una multa, ya sea por exceso de velocidad o mal estacionamiento, te llega con un monto. Aun así, la persona tiene 45 días para hacer el descargo del porqué no debería pagar la multa que se le aplica", finalizó Assennato, recordando a los conductores que tienen un plazo extenso para argumentar su defensa ante el juez de faltas.