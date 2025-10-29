¡Vacaciones a la vista! ¿Cuándo terminan las clases en Salta?

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, publicó el calendario oficial de finalización de clases para todo el país. Aunque el Consejo Federal de Educación exige 190 días de clases, cada provincia define su propio cronograma, lo que genera diferencias en las fechas de cierre.

El último día de clases en Salta será el lunes 22 de diciembre de 2025, convirtiéndose en uno de los cierres escolares más tardíos del país. Junto con Buenos Aires y Misiones, la provincia dará inicio al receso de verano con pocas semanas antes de las fiestas.

Cierre del ciclo lectivo provincia por provincia

12 de diciembre: Catamarca, Jujuy y Santa Fe

18 de diciembre: Santa Cruz

19 de diciembre: Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Entre Ríos, La Rioja, San Juan, San Luis, Corrientes, Chaco, Neuquén, Río Negro, Santiago del Estero, Formosa y Tierra del Fuego

22 de diciembre: Buenos Aires, Misiones y Salta

26 de diciembre: La Pampa

Por el momento, no se confirmó la fecha de inicio de clases 2026; el calendario se dará a conocer en diciembre, manteniendo la meta de 190 días lectivos en todo el país.