"No podemos mirar para otro lado”: Educación lanzó un plan para frenar la violencia escolar

Fue durante la mañana de este jueves cuando, en Casa de Gobierno se hizo la presentación del Programa Provincial de Prevención de la Violencia en la Escuela, desplegando más recursos y acciones para mitigar los casos de gravedad vinculados a la problemática dentro del ámbito escolar salteño.

Al respecto, durante la presentación del programa, la ministra de Educación de Salta, Cristina Fiore, quien señaló las aristas que se proponen alcanzar mediante las acciones coordinadas, llegando a toda la provincia para abordar y mermar los hechos de violencia.

“Ante estas situaciones, podríamos decir que los eventos pasaron en la calle, fuera, por el deterioro de los vínculos sociales y familiares, pero no es lo correcto; el camino elegido es el de ayudar, colaborar y trabajar para que los episodios mermen, que los alumnos no sean víctimas, ni como agresores ni agredidos”, espetó la ministra.

Es por eso que, con este programa, “vamos a centrar todos los recursos humanos y programas con características específicas, destinados a prevenir y asistir en caso de la violencia, sumando a todo lo que ya viene haciendo el Ministerio”. Dicho esto añadió que se juntarán a programas y personal “para ponerlos al servicio de la lucha contra la violencia”.

Entre esas acciones, Fiore anticipó la creación de una Unidad Provincial de Apoyo a la Comunidad Educativa, con psicólogos, psicopedagogos, abogados, para asistir apenas se produzca algún hecho. También que habrá un observatorio para contar con datos y trabajar en base a los relevamientos.

Por su parte, Alejandro William Becker, de la Subsecretaría de Políticas Socioeducativas, añadió que con estas acciones se buscará el “fortalecimiento de los equipos de orientación escolar, incorporación de la unidad de apoyo a la comunidad, desarrollo de capacidad de mediación y diálogo, con formación a equipos docentes y directivos, restablecer los vínculos familia-escuela".