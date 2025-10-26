Milei tras el triunfo de LLA: "Pasamos el punto bisagra, hoy comienza la construcción de la Argentina grande"

Elecciones26/10/2025
javier milei bunker

El jefe de Estado tras un breve discurso de Karina Milei, quien dijo: "Quiero agradecer a toda la gente que trabajó para que lleguemos a este punto hoy acá, para darle alegría al pueblo argentino. Como me voy a emocionar, quiero presentarles al presidente que cambió la Argentina y lo va a seguir haciendo”.

Luego, Milei tomó el micrófono y dijo: “Sería un hipócrita si no diera las gracias a todos los que apoyaron las ideas de la libertad para hacer grande a la Argentina nuevamente. Que linda que está la Argentina y que lindo le queda el violeta. Hoy ha sido un día histórico. El pueblo argentino dejó atrás la decadencia y optó por el progreso. Hoy pasamos el punto bisagra. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande”.

diputadosNuevos diputados por Salta: Flores y Zapata, por LLA y Biella, de Primero los Salteños

Aprovechó también para agradecer a sus funcionarios, entre quienes mencionó al ahora excanciller Gerardo Werthein, quien fue reemplazado por Pablo Quirno. No se olvidó de mencionar a Karina Milei y Santiago Caputo, a quienes definió como dos colosos.

 

senadores (2)Nuevos Senadores por Salta: Emilia Orozco, Gonzalo Guzmán Coraita y Flavia Royón

Por último, adelantó que se viene el Congreso más reformista de la historia argentina. 

