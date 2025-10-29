Se viene el primer Congreso Nacional de Trail Running, Trekking y Senderimo

Rosario de la Frontera será escenario del Primer Congreso Nacional de Trail Running, Trekking y Senderismo dictado en el Noroeste Argentino (NOA), un acontecimiento histórico que se llevará a cabo los días jueves 30 y viernes 31 de octubre, y sábado 1 de noviembre, y que fue declarado de Interés Nacional.

El encuentro está destinado a profesores de educación física, docentes, instructores, especialistas y alumnos, y contará con resolución ministerial avalada por el Ministerio de Educación de la Provincia, además de certificados oficiales para todos los asistentes. El cupo será limitado a 350 participantes.

El congreso tiene como objetivos principales capacitar en aspectos técnicos y de gestión del trail running, trekking y senderismo, promover la seguridad y la prevención en entornos naturales, y fomentar la conciencia ambiental y el uso responsable del entorno.

También busca transferir competencias del deporte extremo hacia la educación y la gestión institucional, integrando el valor del deporte con la formación profesional y comunitaria.

El programa se desarrollará en tres jornadas consecutivas con instancias teóricas, prácticas y comunitarias. El jueves 30 de octubre, las actividades se iniciarán en el Cine Teatro Güemes con el acto de apertura y los primeros módulos teóricos sobre planificación del entrenamiento, logística de travesías, nutrición e hidratación. Por la tarde, se abordarán temáticas vinculadas a la ética ambiental, el uso de tecnología en el rendimiento deportivo y primeros auxilios en montaña.

El viernes 31, las actividades se trasladarán al Parque Acuático y al Dique, donde los participantes trabajarán en terreno sobre técnicas de carrera, orientación, navegación y prevención de lesiones, finalizando con un módulo práctico de emergencias y rescate.

Finalmente, el sábado 1 de noviembre, las actividades culminarán en el Hotel Termas, con talleres sobre adaptación pedagógica en contextos escolares, simulacros de rescate y una carrera de trail adaptada con obstáculos, organizada y dirigida por los propios asistentes.

Ese mismo sábado, desde las 15:00 horas, se realizará la Carrera de Trail en los cerros de Rosario de la Frontera, organizada por el Municipio local junto a PACUY “Experiencias Deportivas”. La competencia buscará reunir a corredores de todo el NOA y generar un fuerte impacto turístico a través del deporte.

El congreso contará además con un Espacio de Alto Impacto, con capacitaciones exclusivas para grupos reducidos, a cargo del Mg. Sergio Furlan, decano de la Facultad de Educación de la Universidad Juan Agustín Maza (Mendoza), y la Esp. Laura Horta, directora del Programa de Desarrollo Institucional de la misma casa de estudios.

Este módulo busca formar líderes institucionales, empresariales y gubernamentales, promoviendo la toma de decisiones en situaciones críticas, la resiliencia organizacional y la comunicación efectiva en contextos de presión.

Con una metodología vivencial y dinámica, los participantes trabajarán en simulaciones reales inspiradas en el deporte de montaña, fortaleciendo su perfil como líderes estratégicos en contextos de alta demanda y cambio constante.