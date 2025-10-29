El 11 que pondría Costas para el partido de Racing y Flamengo

Esta noche desde las 21:30, Racing recibe a Flamengo, con el objetivo claro de revertir la caída 1-0 en el Maracaná y clasificarse a la gran final en Lima.

Gustavo Costas está obligado a meter mano en el equipo ante la baja por lesión de Santiago Sosa, operado por la fractura maxilar que sufriera en la ida por un choque con su compañero Marcos Rojo, pero además tiene en mente otras dos modificaciones para la revancha ante el conjunto brasileño.

Juan Nardoni, quien había llegado con lo justo a la ida y disputó 30 minutos, ingresaría en el mediocampo en lugar del ex River y Atlanta United. Estará acompañado por Bruno Zuculini en el eje central y por Agustín Almendra por izquierda.

Aunque ese armado sería la primera opción para suplir a Sosa, también existe la posibilidad de Nazareno Colombo en su función y el ingreso de Marco Di Césare como stopper por el sector derecho de la defensa.

Por último Costas podría modificar también la delantera. Maravilla Martínez padece la falta de compañía en el ataque por lo que el DT analiza apostar por Adrián Rocky Balboa en lugar de Tomás Conechny y reeditar así la fórmula que le dio resultado frente a Peñarol.

De esta manera, este sería el probable 11 titular: Facundo Cambeses; Gastón Martirena o Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Juan Ignacio Nardoni o Marcos Di Césare, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Adrián Balboa o Tomás Conechny.