Racing busca revertir la serie ante Flamengo y meterse en la final de la Copa Libertadores

Racing Club recibirá esta noche a Flamengo de Brasil por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores de América, con el objetivo de revertir el 1-0 en contra sufrido en el partido de ida y avanzar a la gran final del certamen, que se disputará en Lima, Perú.

El encuentro se jugará desde las 21.30 en el estadio Presidente Perón, conocido como el “Cilindro de Avellaneda”, y será transmitido por Telefe, Fox Sports, ESPN Premium y Disney+. El árbitro será el chileno Piero Maza, asistido por su compatriota Juan Lara en el VAR.

El equipo dirigido por Gustavo Costas llega a este encuentro decisivo con la ilusión intacta, tras haber mostrado una buena imagen en la ida disputada en el Maracaná, donde cayó por la mínima diferencia tras un gol en contra de Marcos Rojo en los minutos finales.

Para avanzar, Racing necesita ganar por dos goles o más, mientras que una victoria por un tanto de diferencia llevará la definición a los penales. El conjunto de Avellaneda busca clasificarse a la final de la Copa Libertadores por primera vez desde 1967, año en que conquistó su único título continental.

En cuanto al equipo, Costas no podrá contar con Franco Pardo, lesionado hace varias semanas, ni con el mediocampista Santiago Sosa, capitán y referente del plantel, quien sufrió una fractura facial tras un choque en el partido de ida.

Las dudas del técnico están en el lateral derecho, donde disputan el puesto Facundo Mura y Gastón Martirena, y en la delantera, donde podrían alternar Tomás Conechny o Adrián “Rocky” Balboa.

Del otro lado, Flamengo, conducido por Filipe Luiz, llega con la ventaja mínima y buscará asegurar su clasificación a una nueva final continental. El equipo brasileño cuenta con figuras de jerarquía como Giorgian De Arrascaeta, Jorginho, Luiz Araújo y el arquero argentino Agustín Rossi. Si logra avanzar, el “Mengão” se convertirá en el primer club brasileño en ganar cuatro veces la Copa Libertadores.

Esta será la segunda vez que Racing y Flamengo se enfrentan en una fase eliminatoria de la Copa. El antecedente más reciente fue en 2020, cuando la “Academia” eliminó al conjunto carioca por penales en los octavos de final.

Probables formaciones:

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena o Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny o Adrián Balboa. DT: Gustavo Costas.

Flamengo: Agustín Rossi; Alex Sandro, Leo Pereira, Danilo, Guillermo Varela; Erick Pulgar, Jorginho; Jorge Carrascal, Giorgian De Arrascaeta, Luiz Araújo; Gonzalo Plata. DT: Filipe Luiz.

Copa Libertadores – Semifinal (vuelta)

Estadio: Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda)

Hora: 21:30

Árbitro: Piero Maza (Chile)

VAR: Juan Lara (Chile)

TV: Telefe, Fox Sports, ESPN Premium y Disney+