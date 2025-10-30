Denunciaron penalmente al municipio de San Carlos por no presentar las cuentas municipales

En Día de Miércoles, el presidente de la Auditoría General de la provincia, Gustavo Ferraris, habló sobre la presentación de la documentación en relación a las cuentas generales de los municipios de Salta.

Ferraris detalló que los municipios este año debían realizar la presentación de la documentación de forma on line, esta iniciativa nació ante la demanda expuesta a la comunidad educativa de la Universidad Nacional de Salta, los cuales brindaron el soporte informático.

Ante esta decisión las intendencias debían hacer las presentaciones a través de las plataformas digitales.

Sin embargo, anunció que solamente un municipio no realizó la presentación en tiempo y forma, se trata del Municipio de San Carlos, por lo que se ha procedido a la denuncia penal en contra del Ejecutivo.