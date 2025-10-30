Conocé cuánto costará enviar a los chicos al colegio en 2026

Con la mirada puesta en el ciclo lectivo 2026, muchas familias salteñas ya comenzaron a recorrer las instituciones educativas en busca de vacantes y a comparar precios.

Según un relevamiento realizado por InformateSalta en el centro de la ciudad, los valores de las matrículas de los colegios privados oscilan entre los 90 mil y los 410 mil pesos.

En la escuela San Francisco, ubicado sobre calle Lerma 46, la matrícula para el nivel inicial se ubica en $90.000, mientras que para el nivel primario y secundario asciende a $242.000.

Otra alternativa en el casco céntrico es el colegio del Jesús, en Belgrano 636, donde la matrícula ronda los $200.000 para el nivel inicial y $220.000 para primaria y secundaria.

Más elevado resulta el valor en la escuela de La Merced, ubicada sobre Caseros 869, donde la matrícula cuesta $360.000 para todos los niveles. La institución ofrece la posibilidad de abonar en tres cuotas de $120.000 cada una.

Por su parte, en el Colegio Verbum, situado en Cnel. Suárez 379, la matrícula varía según el nivel: entre $170.000 y $270.000 en el inicial, $390.000 en el primario y hasta $410.000 en el secundario.