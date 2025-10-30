Caso Fernando Báez Sosa: Uno de los rugbiers quedó aislado porque quiso quitarse la vida en prisión

Además, Máximo Thomsen tuvo un altercado con otro preso y también fue recluido del resto de los detenidos. Tremendas revelaciones de Fernando Burlando.

Se viene el estreno del documental sobre el asesinato de Fernando Báez Sosa. Los rugbiers siguen cumpliendo su condena, pero Fernando Burlando apareció en escena revelando que dos de ellos están aislados.

El letrado que representó a la familia de Fernando Báez Sosa no anduvo con vueltas y expuso que “dos de de los detenidos por el asesinato de Báez Sosa, Luciano Pertossi y Máximo Thomsen, se encuentran aislados en la prisión en la que están detenidos por distintas razones”.

Según detalló en DDM (América TV), en el caso de Pertossi, el juez dictaminó que uno de los Pertossi está en aislamiento en la prisión de Melchor Romero porque intentó quitarse la vida. En tanto, Thomsen fue separado del resto de los detenidos por haber tenido un altercado con otro preso.

Fernando Burlando volvió a mostrar su descontento con la condena. “Pedimos perpetua para todos. Seguimos insistiendo con la idea de que se aplique la pena máxima”, sentenció.

Los rugbiers, condenados

Cabe recordar que Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi fueron condenados a prisión perpetua por ser considerados coautores del delito de homicidio doblemente agravado.

Ayrton Violazz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron una condena a 15 años de prisión, por ser considerados partícipes secundarios. /Eltrece