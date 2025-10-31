Discapacidad: Prestadores insisten en que el incremento de aranceles es "insuficiente"

El sector de personas con discapacidad es uno de los más afectados por las decisiones del Gobierno nacional. Más allá de quienes reciben los servicios, los prestadores también sufren las consecuencias y reclaman que la actualización de aranceles se realice en un plazo breve y no dentro de seis meses.

Sandra Díaz, referente del sector de prestadores, reconoció que el aumento anunciado es positivo, pero advirtió sobre su insuficiencia a corto plazo: "Lo recibimos con satisfacción porque hace más de un año que no teníamos aumentos, pero un 30 % resulta insuficiente, sobre todo porque el impacto real se sentirá el año que viene, cuando esos montos que hoy nos sirven por cuatro meses ya no tendrán la misma consistencia."

La mujer insistió en la necesidad de analizar este aumento en un plazo más corto. "Son incrementos que no es solo para una Institución en si misma sino para una serie de cuestiones, como alquileres, servicios y sobre todo honorarios proesionales. El profesional viene muy desgastado porque no hubieron incrementos, y cuando hay un incremento, es poco, y es a mediano plazo, por eso es necesario que se revea", publicó El Once TV.