Gimnasia y Tiro va por la clasificación en Córdoba

El "Albo" buscará dar el golpe este viernes desde las 21:10 en el estadio Antonio Candini, en el partido de vuelta por los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. El encuentro será televisado por TyC Sports.

La serie quedó abierta tras el empate sin goles en el estadio David Michel Torino. Ahora, el equipo dirigido por Fernando “Teté” Quiroz está obligado a ganar en condición de visitante para avanzar a semifinales, ya que Estudiantes de Río Cuarto cuenta con ventaja deportiva por haber finalizado en una mejor posición en la tabla general.

En lo futbolístico, el entrenador Fernando “Teté” Quiroz se ve obligado a realizar modificaciones debido a la inesperada baja de Matías Birge. Todo apunta a que su lugar en el círculo central será ocupado por Matías Morello.

Además, Juan Galetto no estará disponible, lo que provocará un reacomodamiento en la defensa: Ivo Cháves bajará unos metros y ocupará el lateral derecho, aportando seguridad y salida por ese sector.

En consecuencia, el equipo formara: Federico Abadia; Ivo Cháves, Manuel Guanini, Gabriel Díaz y Lautaro Montoya; Fabricio Rojas, Matías Morello, Nicolas Rinaldi y Jónas Aguirre; Nicolás Contín y Renzo Reynaga.