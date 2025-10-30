Baja sensible en el Albo: Birge no estará en la revancha

Gimnasia y Tiro afrontará este fin de semana una verdadera final en Córdoba, cuando visite a Estudiantes de Río Cuarto, mañana desde las 21:10hs, por el partido de vuelta de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional.

Tras el empate 0-0 en la ida disputada en el estadio David Michel Torino, el “Albo” está obligado a ganar como visitante para avanzar a semifinales, ya que el conjunto cordobés cuenta con ventaja deportiva.

En ese contexto, el equipo dirigido por Fernando “Teté” Quiroz sufrió una baja inesperada: Matías Birge no fue incluido en la lista de convocados.

El mediocampista con mayor presencia en el torneo no estará disponible para el encuentro definitorio, aparentemente debido a una molestia física.

Aunque el entrenador no realizó práctica de fútbol formal, todo apunta a que Franco Sivetti será el reemplazante de Matías Birge en el mediocampo. El resto del equipo se mantendría sin modificaciones respecto al once que igualó en el partido de ida ante el conjunto que dirige Iván Delfino.

El plantel viajó anoche rumbo a Córdoba.