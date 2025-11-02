MLS: Pese al golazo de Messi, Inter Miami perdió ante Nashville 2 a 1

Pese a un golazo de Lionel Messi sobre la hora, Inter Miami perdió ante Nashville SC como visitante por 2 a 1, en el marco de la segunda fecha de la Primera Ronda de los playoffs de la Major League Soccer (MLS) 2025.

Sam Surridge abrió la cuenta de penal antes de los diez minutos de juego. El arquero de Inter Miami le cometió infracción dentro del área al atacante.

Josh Bauer estiró la cuenta para Nashville en el cierre del primer tiempo y complicó aún más las aspiraciones de Las Garzas.

Sobre la hora, llegó el bombazo de Messi, pero no alcanzó para más que una derrota por la mínima.

WHAT A GOAL BY LIONEL MESSI 🤯🔥



pic.twitter.com/zfH3MGDzCA — Messi Media (@LeoMessiMedia) November 2, 2025

Rocco Ríos Novo, Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Baltasar Rodríguez y Lionel Messi fueron elegidos por Javier Mascherano para comenzar el duelo en Geodis Park. El conjunto de Javier Mascherano, con un gran Lionel Messi, ganó 3-1 de local en el primer partido del mejor de tres que disputa por la Primera Ronda de los playoffs.

El próximo sábado se jugará un tercer partido.

Y el ganador de esta llave, avanzará a las semis de la Conferencia Este.

Formaciones:

--Nashville: Joe Willis; Josh Bauer, Walker Zimmerman, Jeisson Palacios, Dan Lovitz; Bryan Acosta, Edvard Sandvik Tagseth, Patrick Yazbek; Hany Mukhtar, Sam Surridge, Jacob Shaffelburg.

--Inter Miami: Rocco Ríos; Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Maxi Falcón, Jordi Alba; Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Baltasar Rodríguez; Lionel Messi y Luis Suárez.