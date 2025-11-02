Se llevó a su madre de una clínica de La Plata sin el alta médica y volvió a romper todo: “Andate, tu vida corre peligro”

Los pacientes que estaban en la Guardia del lugar salieron corriendo cuando vieron el ataque de furia del agresor.

Un momento de furia y descontrol tuvo lugar en una clínica de La Plata, donde un hombre sacó a su madre anciana sin recibir el alta médica, y destrozó los vidrios del hall de entrada con una llave cruz. Toda la secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad del instituto asistencial y desde la dirección del lugar informaron que el ataque fue el último capítulo de una semana "hostil".

El momento de extrema tensión tuvo lugar el viernes por la noche, previo a las 21, en la sede del Instituto Médico Platense (IMP) ubicado sobre calle 51 al 300. Allí, un hombre irrumpió en el lugar y tras entablar una feroz discusión con algunos de los profesionales tomó una drástica decisión. Agarró una silla de ruedas y sacó a su madre de 76 años del lugar. La llevó hacia el auto y volvió con una llave cruz en mano.

Sin importarle que en el hall de espera había mucha gente, el agresor irrumpió en el Instituto y tras algunos insultos destrozó a golpes varios vidrios de la entrada principal del lugar.

El accionar causó un pánico generalizado. No sólo entre los profesionales, sino en los pacientes que aguardaban en la Guardia para ser atendidos. Todos corrieron hacia uno de los pasillos que da al interior de la clínica.

"Tuvimos problemas con ellos durante toda la semana", se lamentó Raúl Tassi, director del centro asistencial. En charla con el sitio 0221, el responsable de la clínica señaló que lo ocurrido el viernes "fue la culminación de las hostilidades por parte de familiares de la señora mayor durante toda la semana".

"Estuvieron toda la semana causando problemas. Hubo amenazas, agresiones verbales y físicas contra los profesionales. Intentamos explicarle el viernes que no podían llevarse a alguien que no tenía el alta, y menos sin su consentimiento. Pero lo hicieron igual, de prepo y rompiendo todo", contó.

Tassi informó que la mujer estaba haciendo un tratamiento, pero que sus cuatro hijos no estaban de acuerdo y "estuvieron muy agresivos toda la semana”, contó el profesional a cargo. Según explicó "la tensión escaló a tal punto que el jueves empujaron a un médico, por estar en desacuerdo con el tratamiento que se le estaba dando a la mujer mayor de edad”.

“Hubo empujones y amenazas de que iban a romper todo”, confirmaron varios de los trabajadores en el testimonio que dieron a la Policía. "El viernes nos insultó, tomó a su madre del brazo y se la llevó hacia la EcoSport (Ford) en una silla de ruedas por la fuerza. Luego, volvió y destrozó todo lo que pudo", contó uno de los profesionales del lugar.

Qué dice el informe de la Policía

El informe de la Policía da cuenta que el agresor "amenazó verbalmente al personal médico y rompió con un objeto contundente varios vidrios del lugar asistencial". Testigos describieron la escena como "de terror". "Nos sabíamos hasta donde llegaba su furia. Estaba totalmente enceguecido, rompiendo todo lo que podía. Entramos en pánico y corrimos", describió una de las mujeres que aguardaba en la guardia al momento de la agresión.

Uno de los médicos, también fue amenazado por el agresor, cuando salió hacia la calle para recuperar la silla de ruedas sustraída. "Andate sino querés que te rompa a vos también. Tu vida corre peligro", lo amenazó el agresor al pasar.

El video no sólo demuestra la brutal agresión del hombre, sino la tensión y el nerviosismo que vivieron pacientes y profesionales. Según confirmaron, el agresor escapó previo a que llegue la Policía al lugar.

Las autoridades del Instituto Médico hicieron la denuncia en la Comisaría 1ra de La Plata. La causa está siendo llevada por la UFI N°9 y por el Juzgado de Garantías N°6: fue caratulada como “Daños”. /Clarín