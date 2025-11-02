Los patentamientos de autos cayeron durante octubre

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) informó que durante octubre se patentaron 51.982 vehículos, lo que representa un crecimiento interanual del 16,9%. En el mismo mes de 2024 se habían registrado 44.473 unidades.

Sin embargo, la comparación con septiembre muestra una baja del 7,6%, ya que ese mes se habían contabilizado 56.240 patentamientos. Aun así, el desempeño acumulado del año sigue siendo sólido: en los primeros diez meses de 2025 se registraron 552.484 unidades, un 55,1% más que durante el mismo período de 2024, cuando se habían patentado 356.230 vehículos.

El presidente de Acara, Sebastián Beato, destacó que el sector logró sostener un buen nivel de actividad pese al clima electoral. “Completamos lo que fue otro mes sensible por temas electorales, al igual que septiembre, por encima de los 50.000 patentamientos, y eso ya lo convierte en una buena noticia”, señaló.

Beato agregó que el resultado de las elecciones generó una mayor demanda en las concesionarias. “Durante esta última semana hemos tenido mucho movimiento; evidentemente el resultado del domingo impulsó a muchos clientes a consultar y concretar sus operaciones. Octubre mantiene el buen crecimiento interanual que nos ha venido acompañando”, explicó.

El dirigente afirmó además que la tendencia positiva continúa: “La inercia del mercado hacia arriba sigue y entramos en los últimos dos meses del año con buenas perspectivas, lo que nos permitirá cerrar 2025 con un piso sólido para proyectar un inicio de 2026 con números positivos”.