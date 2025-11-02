Con un penal agónico de Merentiel, Boca venció 2-1 a Estudiantes y se acerca a la Libertadores

Deportes02/11/2025
Boca Juniors, venció esta tarde a Estudiantes de La Plata por 2 a 1 en el marco de la decimocuarta fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

A los 49 minutos de la primera etapa, Exequiel Zeballos estrelló un penal para Boca en el palo. No obstante, el Changuito tuvo revancha a los 4 del complemento, anotando el primer tanto del partido.

Mientras que a los 13, el colombiano Edwuin Cetré estableció el empate parcial desde los doce pasos.

El Pincha terminó el partido con diez jugadores por expulsión de Gabriel Neves a los 43 minutos.

Finalmente, de penal y a los 52 minutos, Miguel Merentiel selló el resultado definitivo.

