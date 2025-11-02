Con un penal agónico de Merentiel, Boca venció 2-1 a Estudiantes y se acerca a la Libertadores

Con un penal agónico de Merentiel, Boca venció 2-1 a Estudiantes y se acerca a la LibertadoresDeportes02/11/2025
Boca Juniors, venció esta tarde a Estudiantes de La Plata por 2 a 1 en el marco de la decimocuarta fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.
A los 49 minutos de la primera etapa, Exequiel Zeballos estrelló un penal para Boca en el palo. No obstante, el Changuito tuvo revancha a los 4 del complemento, anotando el primer tanto del partido.
¡El primero del Xeneize! 👊 Zeballos anotó el 1 a 0 de @BocaJrsOficial ante Estudiantes pic.twitter.com/rXctlMokE2— Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) November 2, 2025
Mientras que a los 13, el colombiano Edwuin Cetré estableció el empate parcial desde los doce pasos.
PFF 🎯 Sutileza de Cetré para el 1 a 1 de @EdelpOficial frente a Boca pic.twitter.com/lPmFaa4rBl— Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) November 2, 2025
El Pincha terminó el partido con diez jugadores por expulsión de Gabriel Neves a los 43 minutos.
Finalmente, de penal y a los 52 minutos, Miguel Merentiel selló el resultado definitivo.