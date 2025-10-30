Vecinos de Campo Quijano construyeron su propia garita policial para frenar los robos

Cansados de los hechos de inseguridad, los vecinos del barrio Potreros de Quijano, en el límite entre Campo Quijano y Rosario de Lerma, decidieron tomar el asunto en sus propias manos: construyeron con fondos propios una garita policial, que ya se encuentra en su última etapa de obra y costó alrededor de un millón y medio de pesos.

La iniciativa surgió del centro vecinal, con la autorización y dirección técnica del intendente Lino Yonar, y se financió gracias a colectas, rifas y donaciones de materiales. “Lo hacemos por seguridad. Queremos que la Municipalidad, a través del Concejo Deliberante, tramite la donación para que la Policía tome control. Potreros de Quijano tiene 475 lotes, más Villa Angélica, Jardines de Quijano, Progreso y una escuela primaria con más de 150 alumnos. Esta garita sería un faro para toda la zona”, contaron los vecinos en diálogo con LaLlaveDelPortal.

La estructura ya se encuentra casi terminada, solo resta la instalación eléctrica. “Hubo muchos robos consecutivos y, gracias a Dios, la Policía nos acompañó. Todo se hizo con esfuerzo propio. La garita va a beneficiar a varios barrios aledaños porque permitirá contar con presencia policial permanente”, remarcaron.

Con orgullo, los vecinos celebran haber logrado avanzar con un proyecto nacido de la unión comunitaria y esperan que el municipio formalice la donación del espacio para que el puesto quede oficialmente a cargo de las fuerzas de seguridad.