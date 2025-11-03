Velocidad, fiestas y vida al límite: Quién es el chico que atropelló y mató a una pareja en José C. Paz

El acusado de chocar a una familia se mostraba en redes al volante de cuatriciclos y camionetas.

El acusado de chocar a una familia se mostraba en redes al volante de cuatriciclos y camionetas.

Michael Jean Carballo, de 23 años, está detenido acusado de atropellar y matar con su camioneta a Renzo y Eliana Benítez en un brutal accidente ocurrido en José C. Paz.

La pareja, que iba en un Renault 12 junto a sus tres hijos, cruzó en rojo y fue embestida por Carballo, que manejaba a toda velocidad. Los menores estaban internados y uno de ellos lucha por su vida.

Antes de la noche trágica, Carballo -con domicilio en Martínez- ya mostraba en sus redes sociales un perfil marcado por la velocidad, el desenfreno y la falta de límites al volante.

En Instagram, el joven de 23 años se lucía manejando cuatriciclos, motos y camionetas todoterreno. También subió fotos de la misma Volkswagen Amarok con la que el viernes embistió al Renault 12 donde viajaba la familia Benítez.

Michael Jean Carballo junto a la camioneta con la que atropelló a la pareja.

En cada video y foto que publicó, maneja de una forma temeraria y con fuertes aceleradas. “¿Quién se suma?”, puso en un posteo donde se lo ve corriendo picadas ilegales arriba de un cuatriciclo.

Carballo también compartía imágenes en fiestas, siempre rodeado de amigos y posando junto a cantantes de cumbia.

El abogado Juan Carlos Osorio, que representa al joven, aclaró que le dio negativo el test de alcoholemia que le realizaron tras el choque.

“No se encontraba bajo efecto de ningún estupefaciente. De todos modos, dio el consentimiento para que se le practique exámenes sanguíneos”, indicó.

El choque que terminó en tragedia

El viernes por la noche, en la esquina de Ruta 197 y Mendoza, la vida de una familia cambió para siempre. La Amarok que conducía Carballo chocó de lleno al Renault 12. El impacto fue tan violento que la camioneta quedó incrustada en el auto.

Renzo y Eliana Benítez murieron en el acto. Sus tres hijos, de 7, 11 y 14 años, sufrieron heridas graves y debieron ser rescatados por los bomberos. Los chicos fueron trasladados de urgencia al hospital local y luego derivados a los hospitales Gutiérrez y Garrahan. La mayor de los hermanos pelea por su vida.

En el lugar trabajaron bomberos, personal de Tránsito, ambulancias del SAME y móviles de Prevención Urbana.

A Carballo lo asistieron en el lugar, pero no sufrió lesiones graves.

La causa quedó en manos de la fiscalía N°4 de San Martín, a cargo de Rubén Moreno, que imputó a Carballo por doble homicidio culposo agravado y lesiones.

Los investigadores analizan las cámaras de la zona para reconstruir el hecho. Según testigos, el Renault 12 habría cruzado en rojo, pero la Amarok circulaba a altísima velocidad. /TN