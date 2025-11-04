Por el aumento de casos de sarampión en Bolivia, Nación enviará más vacunas a Salta

Desde el Ministerio de Salud de la Nación se infirmó que inició la distribución de 63.000 dosis de la vacuna doble viral a las provincias del Noroeste (NOA) y Noreste (NEA), en el marco de la estrategia preventiva implementada en ambas regiones frente al aumento de casos en países vecinos.

Con esta medida, se busca completar esquemas de vacunación en personas mayores de cinco años, adolescentes y adultos para fortalecer la inmunidad de la población y evitar nuevos brotes en el territorio nacional.

Las dosis serán distribuidas según la densidad poblacional de cada provincia, alcanzando a Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.

Asimismo, la estrategia preventiva contempla el fortalecimiento del trabajo articulado con las provincias para optimizar la vigilancia epidemiológica, mejorar las campañas de refuerzo y la detección oportuna de casos sospechosos.

Esta decisión se tomó debido al incremento de casos de sarampión registrado en los países que limitan con las regiones del NEA y NOA. Hasta el momento, Bolivia ha notificado 385 casos confirmados, principalmente en el departamento de Santa Cruz y en las últimas semanas, también ha informado sobre la presencia de casos adicionales en Tarija, zona fronteriza con Argentina.

Por su parte, Paraguay, si bien mantiene el estatus de “país libre de sarampión”, también ha reportado 45 casos en lo que va del año, en su mayoría en niños pequeños.

Finalmente, Brasil ha registrado 34 casos confirmados hasta el momento, con un brote en el estado de Tocantins, vinculado a personas no vacunadas con antecedentes de viaje a Bolivia.