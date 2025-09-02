Las infecciones respiratorias se mantuvieron en alza y el pico de septiembre se adelanta

El responsable de Epidemiología de Salta, Fernando García Campos advirtió en CNN Radio Salta que en lo que va de 2025 las infecciones respiratorias se mantuvieron presentes de forma constante por lo que piden extremar cuidados sobre todo por la gran afluencia de gente por el Milagro.

“Lo que llama la atención es que este año las infecciones respiratorias no dieron descanso en ningún momento. Si bien no hubo dengue, las infecciones respiratorias agudas no dejaron de aparecer en ningún momento”, señaló García Campos.

Explicó que julio fue el mes con mayor cantidad de casos de cuadros respiratorios, sin embargo, en esta época del año hacia la segunda quincena de septiembre, suele registrarse un nuevo incremento, coincidiendo con el movimiento del Milagro.

Si bien se espera este incremento dentro de unas semanas, se está adelantando: “Estamos notando ya el aumento en el número de casos”, advirtió.

García Campos subrayó que todavía persisten las jornadas frías, lo que obliga a extremar cuidados: “Hay que mantenerse abrigados, hidratados y siempre tener las vacunas al día”.

Hizo hincapié en que el clima seco influye en el cuadro respiratorio: “Es verdad que salís abrigado a la mañana y a la noche, pero durante el día está muy seco. El ambiente afecta las vías respiratorias al no haber humedad y, con tanta tierra, los estados alérgicos se acrecientan”, puntualizó.

Se fortalece la vigilancia por dengue

Sobre la situación del dengue, advirtió en septiembre el trabajo se enfocará en el fortalecimiento de la vigilancia del dengue, reforzando los operativos y haciendo hincapié en las recomendaciones.

El inicio del fortalecimiento de los operativos se da en septiembre, pero en noviembre y diciembre hay mayor movimiento por ser la época propicia del mosquito. A pesar de esto indicó que el cambio climático puede generar patrones diferentes a los habituales.

Casos de Sarampión

Si bien hay casos de sarampión que se presentaron en el país vecino de Bolivia, la situación no esta resuelta por lo que se deben prestar especial atención, ya que la frontera es muy permeable y genera mucho movimiento: “Si hay casos de sarampión del otro lado vamos a correr el riesgo de que acá puedan aparecer porque la exposición lleva a hacer todo un despliegue importante” finalizó.