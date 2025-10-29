Con banderas argentinas y bocinazos, marcharon en Salta por Vicente Cordeyro

En el Monumento a Güemes se convocó a familiares y personal retirado de la Policía y del Servicio Penitenciario para llevar adelante la caravana “Verdad y Justicia” por la muerte del ex comisario retirado Vicente Cordeyro.

Juan Manuel Aramayo, policía retirado, comentó a CNN Radio Salta que el objetivo de la movilización es el esclarecimiento total del hecho que derivó en la muerte de su compañero: “Queremos visibilizar sobre todo el apoyo que tenemos hacia la familia, hacia la investigación”.

“No estamos poniendo en duda ninguna actuación, lo que buscamos es llegar a la verdad real y precisa” dijo el oficial retirado, quien tuvo la posibilidad de compartir con Cordeyro no solamente servicios, sino también fue su compañero de estudio, de deportes y amigo.

“Si alguno de nosotros le hubiese pasado lo que pasó estaría acá presente colaborando haciendo visibilizar este reclamo de justicia (…) lo que es público y conocimiento de todos los medios son las entrevistas que haya tenido nuestro compañero que fue una persona de honor que no se calló para de alguna manera informar lo que estimaba”, sostuvo sobre su compañero.

Aclaró que el hecho se encuentra en investigación, sin determinación de la justicia aún, y señaló que no les parece lógico la situación en la que derivó la muerte del ex comisario retirado, ya que en caso de Aramayo, estuvo compartiendo con él en el último momento y no hubo señal que les haga decir que estaba pasando por un momento delicado emocional o lo que fuere para llegar a tomar la determinación.

“Tomemos como base la valentía y honor que tenía y era muy imprudente decir que haya tomado la determinación de quitarse la vida, no lo ponemos en duda, pero esperamos los resultados finales” expresó.

Agradeció a toda la población apoyando la marcha visibilizando el hecho y para que se tomen las medidas necesarias para esclarecerlo.

Por su parte Marcelo Balderrama, policía retirado, se refirió a la posibilidad de constituirse como parte de la causa: “Primero debemos esperar los resultados, las medidas y acciones que sigan tomando la familia y de ahí se terminará de resolver esa situación”.