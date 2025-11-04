Cyber Monday 2025: Liquidan aires acondicionados desde $509.999 y con hasta 60% de descuento

El Cyber Monday 2025 volvió a sacudir el comercio electrónico con importantes descuentos en tecnología y electrodomésticos, y los aires acondicionados se convirtieron en los productos más buscados de la jornada.

Con el verano a la vuelta de la esquina y las proyecciones de altas temperaturas, los consumidores aprovecharon las promociones que ofrecen hasta 60% de descuento y financiación en hasta 18 cuotas sin interés.

El evento, que se desarrolla desde el lunes 3 hasta el miércoles 5 de noviembre, concentra las principales rebajas del año en las plataformas de tiendas líderes como Frávega, Garbarino, Musimundo, Naldo, Cetrogar y Tienda BGH, entre otras. En algunos casos, las entidades bancarias también ofrecen bonificaciones adicionales y planes de pago especiales, lo que impulsó el nivel de ventas.

La tendencia más destacada es la fuerte baja de precios en los equipos split frío-calor, especialmente aquellos con tecnología Inverter, que permiten un ahorro energético de hasta el 30%. Los modelos más buscados son los de 3.000 a 5.000 watts, ideales para dormitorios y livings de tamaño medio. También crecieron las ventas de equipos portátiles, una opción cada vez más elegida por quienes viven en departamentos o buscan evitar instalaciones costosas.

Las cadenas de electrodomésticos lanzaron liquidaciones que dejan algunos modelos por debajo de los $600.000, una cifra impensada hace apenas unos meses, teniendo en cuenta la inflación y el precio promedio del mercado.

Entre las oportunidades más destacadas, se encuentra el Wins Split frío-calor SMW9030 (2.600 W), que pasó de $1.019.998 a $509.999 (-50%) en Casa del Audio, convirtiéndose en una de las ofertas más agresivas del evento. También se destacan el Electra Split frío-calor ENTRDI35TC (3.500 W, Inverter), que bajó de $1.249.999 a $589.999 (-53%) en On City, y el Hisense Split frío-calor AS12UR4SVRCA02BKN (3.500 W), que se redujo de $2.249.999 a $899.999 (-60%) en Tienda Newsan.

Otras marcas líderes también se sumaron con rebajas importantes: Samsung, LG, BGH, Philco, RCA, TCL, Hitachi, Sansei y Midea ofrecen equipos entre $650.000 y $1.500.000, con amplias facilidades de pago. En algunos casos, los bancos participantes —como Nación, Santander, Galicia, Hipotecario y BBVA— ofrecen hasta 18 cuotas sin interés o descuentos adicionales por pago en un solo tramo.

El Cyber Monday, impulsado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), se consolidó como el evento digital más relevante del país. Cada año bate récords de ventas y se transforma en el punto de partida para las compras de fin de año, con la categoría “Electro y Tecnología” como líder indiscutida.

Los especialistas en consumo online recomiendan verificar las condiciones de garantía, comparar modelos y revisar la eficiencia energética antes de concretar la compra. También es clave confirmar el costo del envío y la instalación, que en algunos casos está incluida en la promoción.