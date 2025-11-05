Tiene fecha el nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona

Tiene fecha el nuevo juicio por la muerte de Diego Armando MaradonaNacional05/11/2025
El nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona ya tiene fecha de inicio, según publicó Infobae, las audiencias comenzarán el 17 de marzo de 2026 a las 10 de la mañana.
Así lo resolvieron este miércoles los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, que estarán a cargo del debate oral.
La decisión se toma después de la polémica por la jueza Julieta Makintach, quien filmó parte del juicio para hacer una película.
