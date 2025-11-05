Tiene fecha el nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona

El nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona ya tiene fecha de inicio, según publicó Infobae, las audiencias comenzarán el 17 de marzo de 2026 a las 10 de la mañana.

Así lo resolvieron este miércoles los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, que estarán a cargo del debate oral.

La decisión se toma después de la polémica por la jueza Julieta Makintach, quien filmó parte del juicio para hacer una película.