Un sismo sacudió el Valle de Lerma mientras todos dormían

Pasada la medianoche, un sismo sacudió el Valle de Lerma, algunos lo sintieron, otros ni se enteraron.

Según publicó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 00:05 y fue de 3.3 grados en la escala de Richter, con una profundidad de apenas 6 kilómetros.

El epicentro fue a 34 kilómetros al oeste de la ciudad de Salta, 56 kilómetros al noreste de Cachí y 81 kilómetros al suroeste de Jujuy, en una zona montañosa donde suelen registrarse movimientos de este tipo.

Según detalló su sitio oficial, el movimiento "fue sentido levemente por algunas personas en reposo o en edificios" en las localidad de Campo Quijano, parte de Salta Capital, Cerrillos y La Merced.

A través de las redes sociales, algunos vecinos manifestaron haber sentido el movimiento.