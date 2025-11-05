Detuvieron a un ciudadano boliviano en Orán por esconder cocaína dentro de un parlante

Los miembros de Gendarmería Nacional, a cargo de la Sección “28 de Julio” del Escuadrón 20 “Orán”, durante el control apostado en Ruta Nacional 50, registraron un vehículo Renault Logan que oficiaba de “taxi”, en el cual viajaba un hombre de nacionalidad boliviana.

Al momento de controlar el vehículo y las pertenencias que tenían en él, notaron que el pasajero llevaba un parlante en el baúl, el cual presentaba anomalías. Al detectar la irregularidad, pasaron el dispositivo por el escáner donde detectaron los cueros extraños.

Ante testigos, los gendarmes abrieron el parlante y extrajeron de su interior cuatro paquetes envueltos en cinta negra y film, que contenían una sustancia blancuzca, que tras los controles, se detectó que era cocaína. El peso en total fue de 3 kilos 831 gramos.

El hombre quedó detenido y se le secuestró un celular, $119 pesos argentinos, $220 pesos bolivianos y $1.000 pesos chilenos.