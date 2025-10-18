Detenido con más de 700 dosis de cocaína: Fue condenado a cuatro años de prisión

Un hombre fue condenado a cuatro años de prisión efectiva por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La sentencia fue dictada por el juez Pablo Farah, de la Sala III del Tribunal de Juicio, en el marco de un juicio abreviado donde intervino el fiscal penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Gustavo Torres Rubelt.

La investigación comenzó a partir de denuncias anónimas realizadas por vecinos de barrio San Justo a través del sitio web del Ministerio Público Fiscal. A partir de esa información, la Unidad SINAR 3 de la Policía de Salta inició tareas de vigilancia y logró documentar maniobras de compraventa de drogas.

Durante los seguimientos, los investigadores observaron al condenado intercambiando pequeños envoltorios por dinero. Al interceptar a algunos compradores, se comprobó que las “paquetitos” contenían cocaína.

El 14 de mayo pasado se realizó un allanamiento en su vivienda, donde se secuestraron más de 700 dosis de cocaína, marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares y elementos utilizados para el fraccionamiento y comercialización de drogas.