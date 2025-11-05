Gallardo renovó su contrato en River ¿Hasta cuándo continuará?

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, habló en conferencia de prensa junto al flamante presidente del "Millo", Stéfano Di Carlo, quien informó que el director técnico renovó su contrato con la institución hasta el 31 de diciembre de 2026.

En medio del mal presente deportivo que atraviesa el equipo, y a falta de tan solo cuatro días para el superclásico ante Boca, "El Muñeco" recibió un espaldarazo de la dirigencia y renovó su vínculo con el club de Núñez.

Durante la conferencia, Marcelo Gallardo tomó la palabra, le agradeció a Di Carlo y habló después de confirmar su continuidad: “Conocemos la realidad deportiva, sabemos que los objetivos no se dieron como queríamos. Ahora, desde mi seguridad, mi deseo y mi energía tengo la confianza de seguir. Eso me sostiene. Y una mención especial a todos los hinchas que se manifiesten genuinamente con un apoyo incondicional en este momento de River. Es un símbolo y hay que reconocer el valor que eso tiene. Un entorno que nos revitalice nuevamente nos va a hacer volver a ganar. Desde mi forma de pensar, desde mi forma de ser y refortalecerse de eso, me hace creer que tengo la convicción para redoblar la apuesta”.



De esta manera, se puso fin a las especulaciones desatadas por el técnico cuando se refirió a su continuidad después de ser eliminado por Independiente Rivadavia en semifinales de la Copa Argentina. “Analizaremos al final de la temporada, en la que faltan pocos días y después haremos un análisis de cómo seguimos porque claramente hasta ahora los objetivos no se han cumplido”, deslizó en aquella oportunidad.