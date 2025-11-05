Identifican un gen único de los argentinos con más de 8.000 años de antigüedad

Un estudio liderado por el investigador argentino Rodrigo Nores y publicado en la revista Nature identificó un linaje genético propio del centro de Argentina, con una antigüedad estimada en 8.500 años, que sigue presente en habitantes actuales de la región.

Según la investigación, este linaje se mestizó con otras ancestrías preexistentes de regiones cercanas, pero sin reemplazos poblacionales: la población del centro y norte del país no fue desplazada ni extinguida, sino que evolucionó localmente, incorporando nuevas mutaciones y características propias.

El trabajo, realizado en conjunto por el Conicet y la Universidad de Harvard, analizó ADN de restos arqueológicos, aportando evidencia clave sobre la continuidad genética y la identidad evolutiva de las comunidades originarias argentinas.