Preocupación: La sorpresiva escala de Javier Milei antes de su viaje a EE.UU.

El presidente Javier Milei hizo una sorpresiva escala este martes antes de continuar su viaje a Estados Unidos. El mandatario aterrizó en Lima, Perú, antes de seguir su vuelo rumbo a Miami, para participar del American Business Forum. Luego, el mandatario seguirá hacia Nueva York y Bolivia.

El avión presidencial, ARG01, que había partido a las 15:30 desde el Aeroparque Jorge Newbery, aterrizó en la capital peruana a las 17:41 (hora local, las 19:41 de Argentina) en una escala que, en principio no se informó que estuviera prevista.

Milei tenía previsto arribar a Miami alrededor de las 23:00 locales, pero ahora esos horarios estarán supeditados al momento en que despegue de Lima.

El nuevo viaje de Javier Milei a EE.UU.

El presidente será orador en el American Business Forum (5 y 6 de noviembre, Kaseya Center), que tendrá como asistentes destacados a figuras como su par norteamericano, Donald Trump, el capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, María Corina Machado, dirigente opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, Jamie Dimon (CEO de JP Morgan Chase), el actor Will Smith, y Stefano Domenicali (presidente de la Fórmula 1), entre otros.

A diferencia de las pultimas vicitas a EE.UU., esta vez, la reunión y la foto con el mandatario norteamericano no serán posibles en esta ocasión porque no coinciden los horarios de la presentación de uno y otro.

Luego del evento, Milei viajará a Nueva York, donde mantendrá una agenda variada. En primer lugar, realizará una visita religiosa a la tumba del Rebe de Lubavitch, Menachem Mendel Schneerson, para agradecer por el triunfo de La Libertad Avanza. Schneerson es uno de los líderes judíos más influyentes del siglo XX, considerado milagroso.

Más tarde, asistirá a un encuentro con empresarios inversores en Argentina, organizado por el Consejo de las Américas (Council of the Americas). En esa ocasión si existen posibilidades de que se cruce con Trump de manera informal.

La última parada antes de volver a Buenos Aires será La Paz, Bolivia, para asistir a la asunción del nuevo presidente, Rodrigo Paz Pereira (Partido Demócrata Cristiano), quien se impuso con más del 54% de los votos y pone fin a dos décadas de administraciones del Movimiento al Socialismo (MAS).