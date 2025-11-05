Otro revés para la condenada CFK: ANSES le pedirá que devuelva unos $1000 millones por jubilaciones y pensiones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) solicitará que Cristina Fernández de Kirchner reintegre alrededor de $1.000 millones por haberes previsionales que, según el organismo, cobró de manera indebida. La decisión se produce luego de que el Juzgado Federal de la Seguridad Social N°1, a cargo de lajueza Karina Alonso Candis, rechazara la medida cautelar con la que la ex mandataria pretendía restituir de inmediato la asignación mensual vitalicia por viudez de Néstor Kirchner.

De acuerdo con fuentes oficiales citadas por medios nacionales, el Ministerio de Capital Humano, a través de ANSES, avanzará con el pedido de devolución de esas sumas, estimadas en $1.000 millones. La resolución judicial dejó sin efecto, por ahora, el intento de reactivar el pago del beneficio mientras continúa la causa de fondo.

La controversia se enmarca en el expediente abierto tras las resoluciones de ANSES que dieron de baja las prestaciones especiales que percibía la ex presidenta. Con el rechazo de la cautelar, el expediente seguirá su curso y podría derivar en nuevas apelaciones por parte de la defensa de Cristina Kirchner, mientras el Gobierno activa el reclamo administrativo y judicial para recuperar los fondos.

Fuentes del organismo previsional señalaron que la cifra y los plazos del reintegro quedarán sujetos a la tramitación que inicie ANSES tras la notificación del fallo y a eventuales recursos que presente la ex mandataria en el fuero previsional.