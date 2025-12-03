La Escuela del Ministerio Público de Salta firmó un convenio de cooperación académica con la Universidad Kennedy

En un acto celebrado en la Ciudad de Buenos Aires, la Escuela del Ministerio Público de la Provincia de Salta formalizó un Convenio Marco de Cooperación Académica con la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Argentina John F. Kennedy. El acuerdo fue suscripto por el rector de la Universidad Kennedy, Alejandro Gómez, y por el Defensor General de la Provincia, Dr. Martín Diez Villa, quien firmó en representación de la directora de la Escuela del Ministerio Público, Dra. Mirta Lapad.

El convenio establece un marco de colaboración institucional que permitirá articular acciones de formación, investigación, capacitación y desarrollo académico entre ambas instituciones. La iniciativa se enmarca en los objetivos estratégicos de la Escuela del Ministerio Público, orientados a fortalecer la profesionalización continua de sus recursos humanos y actualizar los estándares de gestión, docencia y práctica jurídica.

A partir del convenio, la Universidad Kennedy y la Escuela del Ministerio Público se comprometen a desarrollar proyectos conjuntos en áreas fundamentales como asistencia técnica y académica en ciencias jurídicas, capacitación continua de funcionarios, empleados, profesionales y operadores del sistema de justicia, organización de conferencias, seminarios, jornadas y cursos de grado y posgrado. También prevé instancias de intercambio académico, producción conjunta de estudios, investigaciones y publicaciones y el desarrollo de una Unidad de Coordinación que planificará y evaluará las acciones específicas derivadas del convenio.

De acuerdo con lo establecido en el documento, cada acción se instrumentará mediante convenios específicos que definirán programas, perfiles académicos, responsabilidades institucionales, presupuesto y condiciones de ejecución.

El convenio reconoce que ambas instituciones comparten objetivos vinculados a la excelencia educativa, la investigación, el pensamiento crítico y el aporte de la ciencia jurídica al servicio de la sociedad.

La Escuela del Ministerio Público, como ámbito de formación del Ministerio Público de Salta, impulsa esta alianza con el propósito de consolidar una política sostenida de capacitación continua y modernización de la gestión.