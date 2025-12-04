En 2026, Salta tendrá su primer juicio por jurados: Será en Capital

El primer juicio por jurados populares de la provincia avanza en Salta Capital y podría concretarse el año que viene. Este miércoles se realizó la audiencia preliminar de admisión de pruebas en una causa por homicidio agravado, convirtiéndose en el expediente más avanzado del nuevo sistema de participación ciudadana en la Justicia.

Durante la audiencia, y al no existir propuestas de resolución alternativa, se identificó al imputado y ambas partes expusieron sus teorías del caso. Luego argumentaron sobre la pertinencia de las pruebas ofrecidas. El magistrado deberá resolver qué elementos serán admitidos para el debate, proceso que puede extenderse más de una jornada. Si surgen impugnaciones, las evaluará un juez revisor.

Una vez concluida la etapa probatoria, se sorteará el grupo de potenciales jurados que podría intervenir en el juicio.

Desde la Justicia señalaron que no pueden difundirse detalles sensibles del caso para no influir en quienes eventualmente integren el jurado.

Cabe destacar que la Corte de Justicia ya publicó el padrón definitivo de jurados populares que integrarán los juicios por jurados en Salta Capital durante 2026.

Otros casos

En Tartagal y Orán también fueron elevadas a juicio causas que se desarrollarán bajo este modelo, pero aún no cuentan con fecha.

Con estas actuaciones, Salta se prepara para vivir en 2026 su primer juicio por jurados, un hecho histórico que marcará un cambio profundo en la forma de administrar justicia penal.

Cómo funciona

Para asegurar la representatividad y diversidad del jurado, la ley establece que este estará compuesto por 12 miembros titulares y 4 suplentes, con una paridad de género. Los requisitos para ser miembro del jurado incluyen ser argentino, tener entre 18 y 75 años, saber leer y escribir, y residir en el departamento donde ocurrió el delito.