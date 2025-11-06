El caso de la avioneta resucita el pedido de la Ley de Derribo: "Hay que tener mano firme"

Noticia de gran impacto fue el hallazgo de una avioneta estrellada en la zona de San Felipe, Rosario de la Frontera, que encendió las alarmas sobre el accionar del narcotráfico aéreo en la provincia, con el siniestro agravándose al confirmarse que la aeronave era utilizada para el transporte de estupefacientes en una modalidad conocida como "encomiendas aéreas de droga".

La investigación por la caída de la avioneta, que se estrelló en una finca privada, permitió al fiscal general, Eduardo Villalba, confirmar el secuestro de más de 140 kilos de cocaína y la detención de dos personas vinculadas al hecho. El fiscal señaló que tanto la aeronave como un vehículo encontrado en el lugar quedaron completamente destruidos, incluso por un incendio intencional posterior al impacto, evidenciando la magnitud de la operación narco.

Ante este suceso, vuelve a la agenda política de Salta el pedido a la Nación para que se avance con la Ley de Derribo, precisándose que esta herramienta legal mitigue el accionar de estas avionetas clandestinas y frene el constante tráfico aéreo de droga que utiliza el territorio argentino y salteño como ruta clave para el narcotráfico.

Al respecto InformateSalta conversó con el diputado provincial José Gauffin, quien se mostró a favor de la medida. "Yo conceptualmente coincido con la Ley de Derribo," afirmó, aclarando que, si bien suena drástica, se trata de una ley con protocolos definidos pues "como toda ley, tiene un procedimiento y tiene un protocolo supervisado por un juez federal para dar cumplimiento finalmente a ese derribo".

Gauffin justificó su postura poniendo en la balanza el daño social: "Estos 340 kg de cocaína, ¿qué daño generan en nuestra sociedad? Es enorme, con una enorme cantidad de víctimas". El legislador sentenció que, en temas de gobierno, es necesario tomar decisiones firmes: "Hay que impulsar definitivamente la ley en Argentina."

Sin embargo, el diputado enfatizó que la Ley de Derribo debe ir acompañada necesariamente de la radarización efectiva del espacio aéreo, señalando que este es el primer paso: "Hay que identificar primero los vuelos y después salir a perseguirlos y cumplir con ese protocolo", espetó Gauffin recorando que si bien se iniciaron pasos para la radarización, la misma se desarmó en el gobierno de Alberto Fernández y quedó sin funcionar.

Finalmente, el legislador llamó a la clase política a tomar una postura firme, recordando que la ministra Patricia Bullrich siempre estuvo de acuerdo con esta ley. "Acá hay que tener mano firme, y tomar decisiones que puedan ser polémicas o difíciles, pero sin estas decisiones no vamos a frenar el enorme poder del narcotráfico", concluyó.